Dolarda son durum ne?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk lirası, dolar karşısında Asya'daki ilk işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğrayarak, Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.







İlk işlemlerde 8,47 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, daha sonra hafif aşağı gelerek 8,09 düzeylerinden işlem görmeye başladı. Lira, Cuma günkü kapanış seviyelerine göre yaklaşık yüzde 12 değer kaybetmiş durumda.





Dolar, saat 09.06 itibari ise 7.84 liradan işlem görüyor.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Türk lirası diğer para birimleri karşısında da değer kaybetti. Avro/TL kuru da yüzde 12'nin üzerinde artarak, 9,67'ye yükseldi. Sterlin de 11 TL'nin üzerine çıktı.





Yapılan yorumlarda, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden güçlendirmeye çalışan Ağbal'ı görevden almasının yatırımcıların güvenini zedelediğine dikkat çekiliyor.





Dolar/TL kuru, Kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Daha sonra Ağbal'ın TCBM Başkanlığı'na atanması ve kısa bir süre sonra da Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.





Lirada bu dönemde başlayan toparlanma, TCMB'nin üst üste yaptığı faiz artırımlarıyla daha da şiddetlendi ve Şubat ayı sonunda kur, 7'nin altına indi. Ağbal döneminde TCMB gösterge faizi yüzde 10,25'ten yüzde 19 seviyesine kadar yükseltti.





Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, "Liranın yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, TCMB'nin bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayanıyordu ve Perşembe günklü toplantının ardından durum oldukça umut vericiydi. Şimdi ise bu umutlar yok oldu. Liranın yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmak çok zor" dedi.





Asya'daki ilk işlemleri takip eden bir döviz işlemcisi de Bloomberg'e yaptığı değrelendirmede, açılışla birlikte liraya ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının liraya destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını belirtti.





Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede lirada aşırı değer kaybını engellemek için kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini söylüyor.





ASYA BORSALARI OLUMSUZ ETKİNLENDİ





Piyasaların açılışıyla birlikte liraya gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğinden borsalarda da çalkantılara neden oldu.





MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden endeksi güne düşüşle başladı ancak daha sonra Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.





Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle liraya yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu belirtiliyor.





Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak için pozisyonlarını kapatmaları halinde liradaki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu aktardı.