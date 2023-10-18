Doların fırlayacağı 2 tarihi açıkladı: 'Adeta kıyamet kopacak'

Dolar kuru ile ilgili yapmış olduğu her açıklama ile dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer, Ekim ayının sonunda açıklanacak Fed faiz artışın 25 baz puanlık bir artış olacağına dair beklentisi olduğunu dile getirdi.



Geçer, FED tarafından yapılan toplantıda, 2023 için son faiz artırımı olacağına dikkat çekerek, 2024 yılında yüksek faizler bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.



Avrupa Merkez Bankası tarafından elde edilen verilere göre, Fed’in faiz musluklarını kapatması bile artırıma dur demeyecek gibi göründüğünü ifade eden Geçer, “Bu durumda da dolar kısa sürede kendini kilitleyecek, o zaman da Euro tarafında yükselişler başlayacak.



Bu durumda da yıl sonu gibi ve gelecek yılın başlarında dolar/Euro tarafında paritenin 1.10 üzerine çıkması olası bir yükseliş olacak” dedi.



Türkiye’de ciddi bir kümülatif enflasyon ve baskılanan dolar sorunu olduğunu dile getiren Geçer, Dolar/TL paritesinin şu anda gerçek değerinin 45 lira sınırlarında olduğunu dikkat çekerek, bu yükselişin aniden olmayacağını vurguladı.



Dolar kurunun, 31 Mart seçimlere kadar 35 liralara yükseleceğini dile getiren Geçer, seçim sonrası ani bir kur patlaması olacağını dikkat çekti.



Selçuk Geçer, “Mevcut durumda doların gerçek değeri tabii ki 45 lira sınırı, buna bağlı olarak 2024 yılının enflasyonunu da eklediğinde, Haziran 2024’de doların gerçek değeri ise 60 liraları geçecek ve kurun üzerindeki baskı tamamen kaldırılmak zorunda kalınacak” dedi.



Türkiye’de ciddi bir kümülatif enflasyon ve baskılanan dolar sorunu olduğunu dile getiren uzman isim, döviz kurunun 45 liraya ve daha sonra ise 60 liraya çıkacak diyerek, tüm dikkatleri üzerine çekti.