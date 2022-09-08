Doların patronundan faiz artışlarına devam mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün 75 baz puanla tarihinin en yüksek faiz artışına imza atarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan da şahin mesajlar geldi.







Powell, enflasyona karşı şu an yapmakta oldukları gibi güçlü ve açık adım atmaya devam edeceklerini söyledi.





Cato Enstitüsü etkinliğinde konuşan Powell, “iş tamamlanana kadar” Fed’in enflasyonu düşürme çabalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.





Fed, haziran ve temmuz toplantılarında 75’er baz puanlık faiz artışlarına gitmiş ve federal fonlama faizini yüzde 2,5 seviyesine yükseltmişti.





ERKEN GEVŞEME UYARISINI TEKRARLADI

Daha önce de dile getirdiği “Tarih erken parasal gevşeme konusunda uyarıyor” sözünü tekrarlayan ve fiyat istikrarını sağlama sorumluluğunun Fed’de olduğunu belirten Powell, kendisinin ve meslektaşlarının enflasyonu düşürme hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını vurguladı.





21 Eylül’de verecekleri karar için 75 baz puanlık faiz artışına açık kapı bırakan Powell, tamamen verilere bakarak karar vereceklerini vurguladı.





Powell’ın konuşmasının ardından piyasada 21 Eylül için Fed’den 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 80’e yükseldi.





Temmuzda yüzde 8,5 olan ABD’deki tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 8,1’e gerilemesinin beklendiğini aktaran Bloomberg, gelecek hafta salı günü açıklanacak ağustos ayı tüketici enflasyonunun önemli olacağına işaret etti.





“Enflasyon beklentilerinin çıpalanmış olarak kalması çok önemli” diyen Powell, enflasyonun hedefin çok üzerinde kalması ne kadar uzun sürerse, halkın daha yüksek enflasyonu ekonomik karar alma sürecine doğal olarak dahil etmeye başlayacağı endişesi o kadar büyük olacağını, Fed’in görevinin de bunun olmamasını sağlamak olduğunu söyledi.