Samanyolu Haber /Gündem / Dolmabahçe'deki Beşiktaş maçı için karar verildi /13 Kasım 2022 18:43

Dolmabahçe'deki Beşiktaş maçı için karar verildi

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi.

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Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş’ın, Fraport TAV Antalyaspor’u Vodafone Park’ta konuk edeceği maç öncesi stada çok yakın bölgedeki İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladığı patlamanın ardından Beşiktaş – Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmediği konusunda bekleyişe geçilmişti.

Saat 20.00’de başlaması planlanan maç öncesi Vodafone Park’a çok yakın bir nokta olan İstiklal Caddesi’nde saat 16.20’de bir patlama olması nedeniyle İstanbul Valiliği beklenen kararı açıkladı.

Beşiktaş – FTA Antalyaspor karşılaşması, güvenlik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
“İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park’ta bu akşam saat 20.00’de oynanması gereken Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”
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