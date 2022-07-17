Domates, soğan, patates ve limona yüzde 614 zam

Yıl başında açıklanan 4.253 TL olana asgari ücret yüksek enflasyona ve zamlara dayanamayarak eridi. Bunun üzerine asgari ücrete ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret 5.500 TL olarak açıklandı. Ancak, yeni asgari ücretler daha cebe yansımadan zam üstüne zam yağdı. Çay, benzin, alkol, ekmek ve birçok ürünün ardından alkol ve dondurmaya da yine zam geleceği açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükseldi. Bu rakama göre aylık artış yüzde 4,95 oldu. Üretici fiyat endeksi ise aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan enflasyon ise yüzde 175,55 oldu.



Geçen yıl uzun süren kış ve yüksek nakliye ücretleri önce üreticiyi sonra da vatandaşın sofrasının 4 temel ürününü vurdu.



SOFRALARIN BEREKETİ KALMADI



Sofraların bereketi ve dar gelirlinin temel ürünleri olan patates, kuru soğan, domates ve limon fiyatları geçen yıla göre yüzde 100-614 arasında değişen zamlar geldi. Bu 4 temel ürün zamlı bir şekilde tezgahlara indi. Vatandaşlar ise asgari ücretin yenilenmesine rağmen zorluk çekiyor. Çünkü, asgari ücreti eritecek zamlar art arda geliyor.



Geçen sene 70 kuruştan satılan patates bu yıl 5 TL, 60 kuruştan satılan kuru soğan ise hallerde en az 5 TL'den fiyatlanıyor. Marketlerde ise patates 12.95, kuru soğan ise 9.75 TL'den satılıyor.



ZAM ÜSTÜNE ZAM YAĞDI



Geçtiğimiz günlerde ise, mutfak tüpüne, şekere, çaya, yumurtaya, ekmeğe, dondurmaya, sigaraya ve alkole art arda zam gelmişti. Mayıs sonunda 11.50 liraya satılan İtalyan Algida markasına ait Magnum, son zamla 16 liraya çıkarken 36.90 TL’ye satılan kutu dondurma haziran başında gelen zamla 47.50 TL’ye bugün gelen zamla da 54.90 liraya satılmaya başlandı.



10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021’deki fiyatı ise 215 liraydı. Mutfak tüpü fiyatı aralık ayında gelen 2 TL'lik zam sonrası 67 TL olmuştu. 1 Ocak 2021 yılında 120 TL'ye alınabilen 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı 1 Aralık 2021 yılı itibarıyla 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021 yılı içerisinde 11 ayda 12 kilogramlık tüp fiyatları 20 defa zamlandı ve artış %80'in üzerinde gerçekleşmişti.



Gelen zamla 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı ise 315 TL'den satılıyor. Diğer yandan, mutfak tüpü son on sene içinde yüzde 384 zamlandı.