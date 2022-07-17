Samanyolu Haber /Politika / '15 Temmuz’u bizzat Erdoğan’ın göreve getirdiği generaller yaptı' /17 Temmuz 2022 10:49

'15 Temmuz’u bizzat Erdoğan’ın göreve getirdiği generaller yaptı'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Darbenin nedenlerinin araştırılamadığını anlatan Özkoç, “Bu darbe kalkışması, sinsi bir şekilde göreve yerleştirilmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır. Siyasi ayağı Ankara’da, iktidarın içerisinde.” dedi.

SHABER3.COM

Engin Özkoç’un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Önce şunu bilelim; bu darbe kalkışması hâlâ aydınlatılmamış bir darbe kalkışmasıdır. İki; bu darbe kalkışmasının en üst failleri hâlâ yakalanmamıştır. Adil Öksüz, yakalandığı halde, affınıza sığınarak söylüyorum, çırılçıplak soyulup bağlandığı halde tekrar giydirilmiş, evrakları kendisine teslim edilmiş, ondan sonra da kaçması sağlanmıştır.

MİT MÜSTEŞARI VE İÇİŞLERİ BAKANI, ERDOĞAN’IN ENİŞTESİNDEN Mİ ÖĞRENDİLER

Türkiye’nin, böyle bir darbe kalkışmasını Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesinden mi öğrenmesi gerekirdi? Milli İstihbarat Teşkilatı varken, jandarmanın istihbaratı varken, İçişleri Bakanlığı varken gerçekten Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesinden mi öğrendiler? Türkiye böyle bir ülke midir? Türkiye, kendi ordusunun içindeki bir kalkışmadan haberi olmayacak bir noktada mıdır? Bu kadar aciz bir duruma mı getirilmiştir?

BİZZAT ERDOĞAN’IN GÖREVLENDİRDİĞİ GENERALLERİN YAPTIĞI BİR DARBE KALKIŞMASIDIR

Türkiye’de bu darbenin mümessilleri, sinsi yollardan göreve getirilmemiştir. Bu darbe kalkışması, sinsi bir şekilde göreve yerleştirilmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır.

İNSANLAR BANK ASYA’DA PARA YATIRDI DİYE GÖREVDEN ALINIRKEN DİŞLİ’NİN KARDEŞİ BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI

Bunu nasıl biz kanıtlayabiliriz? Recep Tayyip Erdoğan’ın sağ kolu olan Şaban Dişli’nin ağabeyi Mehmet Dişli, darbe kalkışmasında önemli generallerden bir tanesidir. Sonuna kadar korunmuş, muhafaza edilmiştir. Sonuna kadar önemli görevlerde tutulmuştur.

İnsanlar Bank Asya’da para yatırdı diye çoluğuyla çocuğuyla görevden alınırken Dişli’nin kardeşi olan Şaban Dişli, büyükelçi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Fethullah’ı öven, onun arkasında durduğunu söyleyen Adalet Bakanı, bugün görevdedir. ‘Siyasi ayağı nerede’ mi diyoruz? Siyasi ayağı Ankara’da, iktidarın içerisinde.

MUHALEFETİN SORDUĞU SORULARA CEVAP VEREMEDİĞİ İÇİN…’

Darbeler olur ama akılla biz buna çare aramalıyız, nedenlerini araştırmalıyız. Nedenlerini araştıracak yer neresidir? TBMM’dir. Peki bugün Cumhurbaşkanı, ilk 15 Temmuz anmasını TBMM Genel Kurulu’nda yaptıktan sonra, Genel Kurul’da bu görüşmeleri yapmaktan neden vazgeçip de Meclis bahçesindeki anıtta kutlama yapmaktadır? Çünkü muhalefetin sorduğu sorulara cevap veremediği için.

BU DARBEYİ ENİŞTENİZDEN ÖĞRENMEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ

Ben, buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarına soruyorum. Bu darbeyi eniştenizden öğrenmediğinizi biliyoruz. Bu kontrollü darbenin faillerinin ellerini kollarını sallayarak kaçmalarını neden izin verdiniz? Neden Darbe Araştırma Komisyonu’nun araştırmalarını derhal sonlandırdınız?

Neden onların peşinden gitmediniz? Bu darbecilerin siyasi ayaklarını neden hâlâ bakanlıklarda görevde tutuyorsunuz? Size haber vermediyse MİT Müsteşarı, hangi yüzle o koltukta oturuyor? Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, sen hangi yüzle hâlâ Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '15 Temmuz’u bizzat Erdoğan’ın göreve getirdiği... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:34