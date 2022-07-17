'15 Temmuz’u bizzat Erdoğan’ın göreve getirdiği generaller yaptı'

Engin Özkoç’un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



Önce şunu bilelim; bu darbe kalkışması hâlâ aydınlatılmamış bir darbe kalkışmasıdır. İki; bu darbe kalkışmasının en üst failleri hâlâ yakalanmamıştır. Adil Öksüz, yakalandığı halde, affınıza sığınarak söylüyorum, çırılçıplak soyulup bağlandığı halde tekrar giydirilmiş, evrakları kendisine teslim edilmiş, ondan sonra da kaçması sağlanmıştır.



MİT MÜSTEŞARI VE İÇİŞLERİ BAKANI, ERDOĞAN’IN ENİŞTESİNDEN Mİ ÖĞRENDİLER



Türkiye’nin, böyle bir darbe kalkışmasını Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesinden mi öğrenmesi gerekirdi? Milli İstihbarat Teşkilatı varken, jandarmanın istihbaratı varken, İçişleri Bakanlığı varken gerçekten Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesinden mi öğrendiler? Türkiye böyle bir ülke midir? Türkiye, kendi ordusunun içindeki bir kalkışmadan haberi olmayacak bir noktada mıdır? Bu kadar aciz bir duruma mı getirilmiştir?



BİZZAT ERDOĞAN’IN GÖREVLENDİRDİĞİ GENERALLERİN YAPTIĞI BİR DARBE KALKIŞMASIDIR



Türkiye’de bu darbenin mümessilleri, sinsi yollardan göreve getirilmemiştir. Bu darbe kalkışması, sinsi bir şekilde göreve yerleştirilmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır.



İNSANLAR BANK ASYA’DA PARA YATIRDI DİYE GÖREVDEN ALINIRKEN DİŞLİ’NİN KARDEŞİ BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI



Bunu nasıl biz kanıtlayabiliriz? Recep Tayyip Erdoğan’ın sağ kolu olan Şaban Dişli’nin ağabeyi Mehmet Dişli, darbe kalkışmasında önemli generallerden bir tanesidir. Sonuna kadar korunmuş, muhafaza edilmiştir. Sonuna kadar önemli görevlerde tutulmuştur.



İnsanlar Bank Asya’da para yatırdı diye çoluğuyla çocuğuyla görevden alınırken Dişli’nin kardeşi olan Şaban Dişli, büyükelçi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Fethullah’ı öven, onun arkasında durduğunu söyleyen Adalet Bakanı, bugün görevdedir. ‘Siyasi ayağı nerede’ mi diyoruz? Siyasi ayağı Ankara’da, iktidarın içerisinde.



MUHALEFETİN SORDUĞU SORULARA CEVAP VEREMEDİĞİ İÇİN…’



Darbeler olur ama akılla biz buna çare aramalıyız, nedenlerini araştırmalıyız. Nedenlerini araştıracak yer neresidir? TBMM’dir. Peki bugün Cumhurbaşkanı, ilk 15 Temmuz anmasını TBMM Genel Kurulu’nda yaptıktan sonra, Genel Kurul’da bu görüşmeleri yapmaktan neden vazgeçip de Meclis bahçesindeki anıtta kutlama yapmaktadır? Çünkü muhalefetin sorduğu sorulara cevap veremediği için.



BU DARBEYİ ENİŞTENİZDEN ÖĞRENMEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ



Ben, buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarına soruyorum. Bu darbeyi eniştenizden öğrenmediğinizi biliyoruz. Bu kontrollü darbenin faillerinin ellerini kollarını sallayarak kaçmalarını neden izin verdiniz? Neden Darbe Araştırma Komisyonu’nun araştırmalarını derhal sonlandırdınız?



Neden onların peşinden gitmediniz? Bu darbecilerin siyasi ayaklarını neden hâlâ bakanlıklarda görevde tutuyorsunuz? Size haber vermediyse MİT Müsteşarı, hangi yüzle o koltukta oturuyor? Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, sen hangi yüzle hâlâ Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun?