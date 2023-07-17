Domatesi böyle tüketiyorsanız dikkat! Zararı sanıldığından da büyük

Sabahları aç karnına domates tüketmek, mide ve bağırsak sağlığı için oldukça riskli bir durum. Beslenme uzmanı Song Xin ve meslektaşları, çiğ domatesin aç karnına tüketilmesini kesinlikle önermiyor.





Domates, aç karnına yenildiğinde domateste bulunan organik asit ile mide asidi birleşiyor. Bu durum, bağırsakların ve midenin rahatsızlanmasına, acil veya kronik mide ve bağırsak iltihabına, mide genişlemesine ve mide ağrısına neden olabiliyor. Dispepsi hastalığı olanların ve midesi zayıf olanların açken domates yememesi gerekiyor.





Turunçgiller





Asit açısından zengin olan turunçgilleri aç karna tüketmek, alerjik reaksiyonlara ve gastrite neden olur.







Süt ve yoğurt





Süt ve yoğurdu aç karna tükettiğinizde içerisindeki faydalı bakterilerden yararlanamazsınız.





Şekerli gıdalar





Şeker ve şekerli gıdalar aç karna tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltebilir. Bu durum bir süre sonra diyabete sebep olabilir. Armut Yüksek lif oranıyla bilinen armutun, aç karna tüketilmemesi zararlı. Armutta bulunan lifler, midedeki mukoza için tehlike arz ediyor.





Baharatlar





Baharatlar da tıpkı armut gibi aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar veriyor.