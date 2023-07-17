Samanyolu Haber /Gündem / Domatesi böyle tüketiyorsanız dikkat! Zararı sanıldığından da büyük /17 Temmuz 2023 09:53

Domatesi böyle tüketiyorsanız dikkat! Zararı sanıldığından da büyük

Birçok sebze ve meyveyi pişmemiş formda tüketmeyi alışkanlık haline getiriyoruz ancak bazı besinleri çiğ tüketmek, insan sağlığı için olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan domatesi doğru şekilde yememek, organlarımız için tahmin edilenden çok daha zararlı olabilir.

SHABER3.COM

Sabahları aç karnına domates tüketmek, mide ve bağırsak sağlığı için oldukça riskli bir durum. Beslenme uzmanı Song Xin ve meslektaşları, çiğ domatesin aç karnına tüketilmesini kesinlikle önermiyor.

Domates, aç karnına yenildiğinde domateste bulunan organik asit ile mide asidi birleşiyor. Bu durum, bağırsakların ve midenin rahatsızlanmasına, acil veya kronik mide ve bağırsak iltihabına, mide genişlemesine ve mide ağrısına neden olabiliyor. Dispepsi hastalığı olanların ve midesi zayıf olanların açken domates yememesi gerekiyor.

Turunçgiller

Asit açısından zengin olan turunçgilleri aç karna tüketmek, alerjik reaksiyonlara ve gastrite neden olur.

Süt ve yoğurt

Süt ve yoğurdu aç karna tükettiğinizde içerisindeki faydalı bakterilerden yararlanamazsınız.

Şekerli gıdalar

Şeker ve şekerli gıdalar aç karna tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltebilir. Bu durum bir süre sonra diyabete sebep olabilir. Armut Yüksek lif oranıyla bilinen armutun, aç karna tüketilmemesi zararlı. Armutta bulunan lifler, midedeki mukoza için tehlike arz ediyor.

Baharatlar

Baharatlar da tıpkı armut gibi aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Domatesi böyle tüketiyorsanız dikkat! Zararı sanıldığından... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:47