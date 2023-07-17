Akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV artışına büyük tepki: “Yarı aç yarı tok yatağa giriyoruz”









Doğalgazdan alınan ÖTV’de ise yüzde 224 oranında artışa gidildi. Standart metreküp ücretindeki ÖTV payı 0,023 TL 0,0747 TL’ye yükseltildi. Enerji Bakanlığı da ÖTV ve KDV artışlarının metreküpte 6 kuruşluk bir artışa gidildiğini, bu artışı nihai faturaya yüzde 224’lük artış olarak yansıyacak gibi göstermenin “kötü niyetli bir algı operasyonu” olduğunu savundu.Hazine Bakanlığı: “Artışla depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmak hedeflenmiştir”Artan tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı maktu ÖTV tutarlarına yedi yıldır artış yapılmadığını ve artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa’nın en düşük benzin ve motorin kullanan dört ülkesinden biri olduğunu vurguladı.Bakanlık açıklamada, “Yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. Maktu olan bu vergilerde 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Ülkemiz benzin ve motorinde Avrupa’da en ucuz dördüncü ülke konumundadır” dendi.Kılıçdaroğlu: “Vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım”Akaryakıta yapılan zammı Ankara’da taksicileri ziyaretinde yaptığı konuşmada protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin yabancılara teslim edildiği için bu zamların kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.CHP lideri, “Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var. Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, ‘Bu son bir daha gelmeyecek’, bunu anlarız. Bu da yok. Siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak” dedi.ÖTV artışlarına yalnız muhalefetten tepki gelmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden de bilindik isimler bu zamları eleştirdi.AK Parti’nin etkili figürlerinden üç dönem milletvekili yapan Metin Külünk sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.İktidara oy veren de vermeyen de seçim sonrası gelen zam tufanından mutsuz.Eğitimci Mustafa Kanatar, “Ekonominin kötü gidişatı dolar euro paritesinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesi açıkçası üzüyor bir de üstüne ÖTV zammı halkı yoracaktır. Lojistik etkileyecektir. Benzinli alırsınız lojistik ve etkileyici bütün raflara da yansıyacağını düşünüyorum. Herhalde ek zamlar gelecek. Mehmet Şimşek uluslararası arenada bilinen biri, çok hani politik de konuşmak istemiyorum tabii ki görünen o ki halka yüklenecek bu ekonominin kötü gidişatı. 10- 15 yıldan önce düzeleceğini açıkçası zannetmiyorum” derken esnaflık yapan Hakan Sakar ise durumdan duyduğu rahatsızlığı, “Tabii ki bütçelerimizi etkileyecek. Seçimin ardından bunların olması bizi üzdü yani. KDV’ye zam gelmesi bile bizi etkiledi. Sattığımız ürünlere de tabii ki zam gelecek. Onlara da yansıyacak ürünlere de yansıyacak” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.Emekli olan Bedriye Albayrak, halkı ve devletiyle Türkiye’nin her geçen yıl daha da yoksullaştığını düşünüyor.VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Albayrak, “Ben insansam insanca yaşamak istiyorum. Bu vergilerin de bize dönüşünü istiyorum yani. Benim de bir tatil hakkım var. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum ben artık bizden vazgeçtim. Ama çocuklarımızın geleceği ile oynuyorlar ya. Eğitim zaten sıfırlandı. Vergi vergi deniliyor da hani nerede bizim vergilerimiz? Halk sürekli diyor ki ‘yaptı yaptı yaptı.’ Peki neyi yaptı. Özelleştirdi, bize ait olan neyimiz var bizim şu anda. Neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok” derken ev hanımı Narin Kaya “Bu zamlar tabii ki zorlayacak. Biz kiracı insanız. Benim bekar oğlum var evlenecek. Eşim 37 sene bu devlete hizmet verdi Helal-ü hoş olsun. Aldığı 8000 TL maaş. Ben 7,50 TL kira veriyorum bunun yanında elektrik var, su var. Ben vergimi veriyorum ama geri dönmüyor vergi. Gerçekten geçim çok zor. 40 senedir İstanbul’dayım böyle bir pahalılık görmedim ben. Eskiden pikniğe giderdik şimdi hiçbir şey yok kapıdan dışarı çıkmamız bile para. Çok pahalı her şey. Çok zor durumdayız” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.Bir başka emekli Süleyman Deniz ise “Cebimizde 100 TL var ise demek ki 65 lirasını 60 lirasını yine alacaklar. Yani akşamdan akşama yemek yiyip karnımızı doyuracağız. Yarı aç yarı tok yatağa gireceğiz. Öyle yatacağız. O yüzden bu işleri yapanlar yukarıdalar. Zenginler. Bizim gibi fakir fukaralarda kambur üstüne kamburla yürümeye devam edecekler. Kendimizi zorlamayalım. Uykularımız da elimizden gider. Şıramızı söndürüyorlar, karanlıklara alıştırıyorlar. Karanlıkta iğne aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.