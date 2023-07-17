Samanyolu Haber /Teknoloji / Sıfır telefon satışlarını geçti: İkinci el telefonlar, altın çağını yaşıyor /17 Temmuz 2023 09:44

Sıfır telefon satışlarını geçti: İkinci el telefonlar, altın çağını yaşıyor

İkinci el telefonlar, ekonomik şartlar ve çevresel kaygılar nedeniyle altın çağlarını yaşıyorlar.

SHABER3.COM

Yeni verilere göre, kullanılmış ve yenilenmiş akıllı telefon pazarı, 2023'ün ilk çeyreğinde tüketicilerin harcamalarını azaltması ve daha çevre dostu bir seçenek olarak görünmesi nedeniyle muazzam bir büyüme yaşadı.

Pazar analisti CSS Insight'ın son raporu, ikinci el sektörünün 2023'ün yalnızca ilk üç ayında 13,3 milyar dolar gelir elde ettiğini bildiriyor. Bu gelir, yıl bazında %14'lük etkileyici bir büyüme anlamına geliyor. Özellikle, yeni akıllı telefonların satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 düşmüş olması, bu büyümeyi daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.

Rapora göre tüketiciler en çok birinci sınıf telefonlarla ilgileniyor ve özellikle de hasarsız telefonların ve Apple iPhone 12'lerin en popüler tercihler olduğu belirtiliyor.

CCS Insight analisti Kane McKenna'nın söylediğine göre ikinci el telefon sektörü kayda değer bir ölçeğe ulaştı ve yeni telefon satışlarını düzenli bir şekilde geçiyor. Ancak belirtilene göre bu sektörün en büyük problemi, yeterli tedarik bulmak. Avrupa ve Amerika'daki ikinci el satıcılarının Doğu'dan cihazları çekmeye çalıştıkları da belirtiliyor.

Tedarik zincirine giren tüm ürünlerin neredeyse dörtte üçü mobil operatörler, Apple veya Samsung tarafından tedarik ediliyor. Ancak araştırmacılar, bu şirketlerin tüketicilere ve işletmelere satılan birimlerin yalnızca dörtte birini oluşturduğunu da belirtiyor. eBay veya Amazon gibi satıcılar ve mağazalar ise hacmin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.
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