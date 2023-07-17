“Ukrayna savaşını bitirmek küresel ekonomi için yapabileceğimiz en iyi şey”

Yellen, Amerika’nın Rusya’nın Ukrayna savaşını devam ettirmesini engellemek için askeri teçhizat ve teknolojilere erişimini engellemeye devam edeceğini de kaydetti.



ABD Maliye Bakanı, en önemli çabalarından birinin Rusya’nın yaptırımlardan kurtulma çabalarıyla mücadele olduğunu belirtti.



Yellen, ABD-Çin ilişkilerine de değindi ve karşılıklı çıkarlar çerçevesinde Çin’le birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.



Geçtiğimiz günlerde Çin’e yaptığı gezinin önemli bir başlangıç olduğuna inandığını kaydeden Yellen, dünyanın iki en büyük ekonomisinin dünyaya karşı yükümlülüğü olduğunu vurguladı.



Yellen bu açıklamaları G-20 maliye bakanlarının toplantısı için bulunduğu Hindistan’da yaptı.



Janet Yellen, Amerikan şirketlerinin Çin’de yatırım yapacak ve başarılı olacak bir çevre görmek istediklerini kaydetti.



Bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Yellen, “Sadece daha büyük değil daha iyi bankalar kurmalıyız” ifadelerini de kullandı.



Yellen, Amerika’yla Hindistan arasındaki sıcak ilişkileri büyütmeye çalıştığını da kaydetti.



ABD Maliye Bakanı, Amerikan özel şirketlerinin Hindistan’ı malzeme üretebilecek ve Amerika’ya ihraç edebilecek mükemmel bir yer olarak gördüğünü de kaydetti.