Samanyolu Haber /Dünya / Rekor sıcaklıklar ABD'yi de etkisi altına aldı /17 Temmuz 2023 09:36

Rekor sıcaklıklar ABD'yi de etkisi altına aldı

Amerika’nın bazı bölümleri haftanın son gününde de aşırı sıcaklara sahne oldu. 113 milyon Amerikalı sıcaklık uyarısı altında.

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Florida’dan, California’ya Washington eyaletine kadar birçok bölge için sıcaklık uyarısı yapıldı.

Cumartesi günü de birçok bölgede rekor sıcaklar hissedildi.

Arizona eyaletinin Phoenix kentinde sıcaklık 48 derece ölçüldü.

Ulusal Meteoroloji Servisi Amerikalılar’a sıcaklığın yaşama oluşturduğu riski hafife almama çağrısı yaptı.

Amerika’da her yıl ortalama 700 kişi sıcaklıkla bağlantılı nedenlerden dolayı yaşamını yitiriyor.

Las Vegas’ın 47 derece olan sıcaklık rekorunu birkaç gün içinde kırabileeği belirtiliyor.

Amerika’nın güneybatısında bazı bölgeler geçen hafta aşırı sıcaklara sahne olmuştu.

Teksas, El Paso’da 27 gün boyunca sıcaklar 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Hastanelerde de sıcakla bağlantılı hasta sayısında artış var.

Uzmanlar rekor sıcaklara neden olarak iklim değişkliğini ve her 3-7 yıl arasında görülen El Nino hava dalgasını gerekçe gösteriyor.

Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, kalp ve böbreklerinde sorun yaşayanlar için daha tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Pennsylvania’da sel nedeniyle can kayıpları

Bu arada ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan 55 milyon kişi için aşırı yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Pennsylvania’da sel sularına kapılan üç kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de kayıp.

Yetkililer can kaybı sayısının artabileceğini kaydediyor.
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