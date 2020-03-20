Samanyolu Haber /Dünya / Dominos ABD'de siparişlere yetişemedi: 10 bin yeni işçi alacak /20 Mart 2020 22:49

Dominos ABD'de siparişlere yetişemedi: 10 bin yeni işçi alacak

Koronavirüsün ABD'de de etkili olmasından sonra bir çok kişi evine kapandı. Bu nedenle artan pizza siparişlerine yetişemeyen Dominos'un ise 10 bin yeni işçi alacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD’de pizza firması Dominos, Kovid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için 10 bin yeni işçi istihdam edecek.

Euronews'in haberine göre, ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, duyulan ihtiyaç üzerine evlerinden çıkamayanlara hizmet için 10 bin yeni işçi istihdam edeceğini duyurdu.

Dominos Üst Yöneticisi Richard Allison, "Eyalet ve federal kural gereği restoranlar kapatılırken, komşularımızı paket servislerimizle beslemeye devam etme fırsatı, herkes için hâlâ küçük bir normallik duygusunun mevcut olduğu anlamına geliyor" dedi.

Allison, tam veya yarı zamanlı işe alımlarda başvuru sahiplerinde iş tecrübesi aranmayacağını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre, ölü sayısı 10 bini aşarken, 88 bin 485 kişi de iyileşti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dominos ABD'de siparişlere yetişemedi: 10 bin yeni işçi... Sonraki Haber >>

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:30