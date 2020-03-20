Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi /20 Mart 2020 22:40

Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi. Genelgede; 'Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur' denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik genelgede; sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla hangi hastanelerin 'pandemi hastanesi' olarak nitelendirileceği ve hastane yönetimlerinin alması gereken önlemler anlatıldı.
 
Genelgenin 2. Maddesinde 'Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir. Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir' ifadesi kullanıldı.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtildi.

PANDEMİ HASTALARINA AYRILMIŞ KLİNİK VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BELİRLENMELİ 

Genelgenin 4. Maddesinde de; 'Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir' denildi.
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