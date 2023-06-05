Samanyolu Haber /Dünya / Donetsk ve Zaporojye yönünde şiddetli çatışmalar /05 Haziran 2023 22:00

Donetsk ve Zaporojye yönünde şiddetli çatışmalar

Rus birliklerinin savunma httını henüz geçemeyen Ukrayna güçleri, dün süren 8 saatlik aralıksız saldırının ardınan bugün sabah saatlerinde daha fazla asker ve tankla yeniden saldırıya geçti. Bölgede çatışmaların şiddeti artarak iki gündür devam ediyor.

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Sosyal medya görüntülerine göre, 5 Haziran sabahı erken saatlerde Vremevsky bölgesinde bir gün önce başlayan aktif çatışmaların yeniden başladığı anlaşılıyor. Paylaşımlara göre, ‘’Ukrayna tarafı saldırıya dünden daha fazla araç ve asker sevketti. Rus savunma hattını yarma girişimine daha büyük ölçekte ve organize bir şekilde devam ediyor."

Rusya’nın Novodarovka, Neskuchnoye, Novopol ve Rovnopol bölgelerindeki mevzileri Ukrayna ordusunun saldırısı altında. Rus savunması Ukrayna ordusunun Priyutny ve Levadny bölgesindeki ilerleme girişimlerini şimdilik püskürttü.

Ayrıca, bölgeden gelen bilgilere göre, Ukrayna ordusu, uzun zamandır hazırlandığı taarruz kapsamında Güney-Donetsk yönünde 5 farklı sektörden büyük çaplı saldırılara geçti.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın geniş çaplı bir saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna saldırı birimlerinin ağır zırhlı araçlar ve tanklarla 4 Haziran sabahı, Güney-Donets yönünde beş sektörde büyük çaplı bir saldırı başlattı. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un "bu yöndeki ileri kontrol noktalarından birinde" olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun hedeflerine ulaşamadığı bildirildi.

Rus askeri departmanına göre, Ukrayna silahlı kuvvetleri stratejik rezervlerden 23. ve 31. mekanize tugayları savaşa soktu, diğer askeri birlikler ve alt birimler tarafından desteklendiler. Altı mekanize ve iki tank taburu da çatışmalara katıldı.

Öte yandan Belgorod Valiliği dün bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle bir kişinin daha yaralandığını açıkladı. Vali Vyaçeslav Gladkov yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Rusya, Ukrayna’da İHA üretim tesisini vurdu

Rusya, yüksek hassasiyetli silahlarla Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı bir üretim tesisini vurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dnepropetrovsk kenti yakınlarında Ukrayna insansız hava araçlarının montajının yapıldığı bir üretim ünitesinin kara tabanlı hassas silahlarla vurulduğu bildirildi.

Rus ordusu, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna askeri havalimanlarındaki hedeflere toplu saldırı düzenledi. Saldırıda komuta noktaları, radar nöbet noktaları, Ukrayna’ya ait hava araçları ile silah ve mühimmat depolama tesisleri vuruldu.


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