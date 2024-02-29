Samanyolu Haber /Spor / Doping testi pozitif çıkmıştı: Paul Pogba'ya şok ceza! /29 Şubat 2024 15:40

Doping testi pozitif çıkmıştı: Paul Pogba'ya şok ceza!

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Paul Pogba'ya, doping iddiaları sonrası 4 yıl futboldan men cezası verildiği iddia edildi.

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Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Fransız yıldız hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.

POGBA'YA 4 YIL FUTBOLDAN MEN CEZASI
NTV Spor'un GOAL'den aktardığı habere göre Paul Pogba, Doping nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.


NE OLMUŞTU?
Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de Pogba'nın numesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Fransız futbolcu, doping testinin pozitif çıkmasının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor.
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