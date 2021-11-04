Samanyolu Haber /Gündem / Döviz büroları bugün kepenk indirecek /04 Kasım 2021 11:53

Döviz büroları bugün kepenk indirecek

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son düzenlemesine tepki olarak bugün kepenk indirecek.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.


Söz konusu düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale gelmişti.

KEPENK İNDİRECEKLER
Karara tepki gösteren Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım (bugün) saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini duyurmuştu.
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