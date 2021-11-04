Döviz büroları bugün kepenk indirecek

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.









Söz konusu düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale gelmişti.





KEPENK İNDİRECEKLER

Karara tepki gösteren Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım (bugün) saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini duyurmuştu.