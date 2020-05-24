Döviz ve altın işlemlerinde vergi artışı...

Döviz ve altın alım satımında uygulanan vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı.





Yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla devreye sokulduğu ifade edildi.





Yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte 100 ABD Doları alacak bir kişi, 1 ABD Doları vergi ödeyecek.





Cumhurbaşkanlığı'nın elinde döviz alım satımında geçerli olan BSMV'yi yüzde 2'ye kadar çıkarma yetkisi bulunuyor.





Daha önce kambiyo işlemi olarak değerlendirilmeyen altın işlemleri de geçen hafta bu kapsama alınmış ve binde 2'lik vergiye tabi hale getirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte bankalarda açılan altın hesaplarında da alım satım vergi oranı yüzde 1'e yükseltildi.





Finansman bonosunda stopaj beş puan arttı, %15'e çıktı

Resmi Gazete'de yayumlanan bir diğer karara göre ise finansman bonolarından alınan yüzde 10'luk stopaj ise yüzde 15'e yükseltildi.





Stopaj artırımı sadece bireysel yatırımcıları kapsıyor ve finansman bonolarındaki stopaj, kurumsal yatırımcılar için sıfır olmaya devam ediyor.