Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ 120 milyon test kitini yoksul ülkelere gönderecek /29 Eylül 2020 10:57

DSÖ 120 milyon test kitini yoksul ülkelere gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, yaklaşık 120 milyon hızlı test kitini düşük ve orta gelirli ülkelere sunacaklarını açıkladı.

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. "Bugün bir müjdem var" diyen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının yaptığı anlaşma sayesinde hızlı sonuç veren Covid-19 test kitini düşük ve orta gelirli ülkelere sunacaklarını anlattı.

Ghebreyesus, hızlı tanı kitlerinin 15-20 dakikada sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda birim başına fiyatı maksimum 5 ABD doları. Bunlar PCR testlerinden önemli ölçüde daha ucuz ve fiyatın düşmesini bekliyoruz" dedi.

DSÖ'nün ortaklarından Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın üretici firmalar Abbott ve SD Biosensor ile gelecek 6 ayda 120 milyon hızlı test kiti üretilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ifade eden Ghebreyesus, "Bu, özellikle laboratuvar tesisleri veya yeterince eğitimli sağlık çalışanları olmayan, ulaşılması güç bölgelerde (ülkelerde) geniş çaplı test yapılmasını sağlayacak" diye konuştu.

Ghebreyesus, hızlı test kitlerinin hangi ülkelere dağıtılacağını belirtmedi.
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