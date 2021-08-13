Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ ekibinden 'sıfırıncı hasta' açıklaması: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıkmış olabilir /13 Ağustos 2021 13:33

DSÖ ekibinden 'sıfırıncı hasta' açıklaması: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıkmış olabilir

DSÖ uzmanlarından Peter Embarek, Covid-19 salgınında 'sıfırıncı hasta'nın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yarasalara ilişkin çalışmalar yapan bir araştırmacı olabileceğini söyledi.

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 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüsü salgınının kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip oluşturdu. Çin'in Wuhan kentindeki saha çalışmalarına öncülük eden DSÖ uzmanlarından Peter Embarek, Danimarka'da bir televizyonda dün yayımlanan belgeselde 'sıfırıncı hastanın', çok sayıda komplo teorisinin hedefinde bulunan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Embarek, yarasalara ilişkin çalışmalar yapan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olması hipotezinin oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı. Saha çalışmalarına katılan Çinli meslektaşlarının elde edilen bulgularının sunumunu etkilediğini söyleyen Embarek, Çinli yetkililerin laboratuvar sızıntısı hipotezini düşürmesi için soruşturmaya baskı yaptığını aktardı.

Embarek'in bu açıklamalarının ardından DSÖ, Covid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca 'SAGO' adı verilen yeni bir oluşturulduğunu duyurdu. Açıklamada, Embarek'in açıklamalarına değinilmedi. Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Covid-19'un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.


DSÖ'nün tüm hükümetleri Covid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve 'durumun politik niteliğini yok etmek için' iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler" ifadeleri kullanıldı. Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin 'laboratuvar hipotezine' ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedildi. Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Covid-19 salgınının nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı kaydedildi.
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