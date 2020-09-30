DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması

Dünya genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı teyit edilen verilere göre 1 milyonu aşmasının ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek" dedi.





Yeni tip Koronavvirüs (Covid-19) salgını etkisini artırmaya devam ederken, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Covid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı ve salgına ilişkin bilgiler verdi.





Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Covid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" dedi.