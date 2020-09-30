Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook ile Instagram için entegrasyon kararı /30 Eylül 2020 21:59

Facebook ile Instagram için entegrasyon kararı

Facebook'un mesajlaşma uygulaması ile Instagram'ın mesajlaşma sistemi arasında bir entegrasyonu kapsayan çalışma gündeme geldi.

SHABER3.COM

Facebook’un bünyesindeki mesajlaşma uygulamalarını birleştirme planı gelişiyor. Şirket, Messenger’da sunduğu bazı özellikleri Instagram’ın mesaj kutusuna entegre etmeye karar verdi. Bu şekilde,  Bu Facebook Messenger ve Instagram arasında mesaj göndermek de mümkün olacak.

CNN'in aktardığı habere göre, Instagram kullanıcıları yakında uygulamayı güncellediğinde güncellendiğinde, Instagram’ın mesaj arayüzü üzerinden Instagram hesabı olmayan Facebook kullanıcılarına ulaşmak da mümkün olacak. Buna karşılık, Messenger kullanıcıları da sadece Instagram hesabı olan kullanıcılarla mesajlaşabilecek.

Facebook yetkilileri, yapılan güncellemenin Facebook ve Instagram hesaplarını birleştirme anlamına gelmediğini belirtti. Her iki uygulamayı da kullananlar ayrı ayrı mesaj almaya ve göndermeye devam edebilecek.

Güncellemeyle birlikte, Instagram kullanıcıları artık mesajları birbirlerine iletebilecek, reaksiyonlar ekleyebilecek veya “yok olma modu” ile otomatik olarak kaybolan sohbet seansları oluşturabilecek. Güncelleme ile Instagram’ın taciz şikayet araçları da geliştirilecek.
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