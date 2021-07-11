Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: Pandemi yavaşlamıyor /11 Temmuz 2021 15:38

DSÖ: Pandemi yavaşlamıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim heyeti küresel koronavirüs salgınının yavaşlamadığını ve Delta varyantı ile birlikte devam ettiğini söylüyor.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim heyetinden başuzmanı Soumya Swaminathan, Koronavirüs'ün Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın salgının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söyledi.

Swaminathan, Bloomberg’e verdiği röportajda dünyanın bazı ülkelerde iyi aşılama oranlarıyla vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda azalma gözlemlenmesine rağmen, diğer bölgelerde yüksek ölüm oranları, hastanelerde yatak ve oksijen eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Başuzman, ”Son 24 saatte 500 bine yakın yeni vaka tespit edilirken ve 9300 seviyesinde ölüm yaşandı. Bu rakamlara baktığımızda yavaşlayan bir pandeminin olmadığını görürüz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesinden beşindeki vakaların artış eğiliminde olduğuna vurgu yapan Swaminathan, Afrika’da ölüm oranlarının iki hafta içinde yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldiğini söyledi.

Swaminathan, vaka sayılarındaki artışın en önemli nedeni olarak Delta varyantının yayılması, aşılama kampanyalarının aralıklı şekilde yavaş ilerlemesi ve maske ile sosyal mesafe gibi kuralların gevşetilmesini gösterdi.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 187 milyonu geçerken, salgın nedeniyle 4 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti.
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