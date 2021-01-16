Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması /16 Ocak 2021 00:42

DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması

Koronavirüs aşılarının dünyada uygunalmaya devam edildiği şu günlerde gündeme gelen tartışmalardan birisi de 'aşı pasaportu' konusuydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi'nin ise 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'küresel acil durumun' devamı ve uluslararası seyahatler için 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Covid-19 aşıları için küresel dayanışma çağrısı yapan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları bitap düştü ve sağlık sistemleri gerildi. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının tehlikeli derecede azaldığını görüyoruz" dedi.

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin salgını ele almak için bu hafta toplandığını aktaran Ghebreyesus, "Komite'nin, Covid-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere,  gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti" ifadesini kullandı.
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