Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de federal müfettişler harekete geçti /16 Ocak 2021 00:20

ABD'de federal müfettişler harekete geçti

ABD'de Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrasında federal müfettişlerin konuyla ilgili birden fazla soruşturma başlattığı belirtiliyor.

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ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin federal müfettişler, Kongrenin güvenliği ile ilgili kurumların eksiklik veya zafiyetlerinin olup olmadığına ilişkin birden fazla soruşturma başlattı.

6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Amerikan kamuoyunda "güvenlik zafiyeti" tartışmaları devam ederken ilgili kurumların başmüfettişlerinin olayla ilgili soruşturmalarına başladıkları bildirildi.

Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Pentagon bünyesindeki başmüfettişlerin koordineli bir şekilde başlattıkları soruşturmalarda, söz konusu kurumların baskın sürecinde ihmallerinin olup olmadığı araştırılacak.

Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığına bağlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Washington'daki Ulusal Muhafızların bağlı olduğu Pentagon'un 6 Ocak ve öncesinde görevlerini nasıl icra ettikleri tetkik edilecek.
 
6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayların sorumlusu olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "isyana teşvik" suçlamasını içeren azil maddesi, Temsilciler Meclisinde 13 Ocak'ta kabul edilmişti.
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