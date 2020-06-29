Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi /29 Haziran 2020 20:05

DSÖ'den korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

DSÖ Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının en kötüsünün henüz yaşanmadığını söyledi

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

SALGIN HIZLANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerdeki ilerlemeye rağmen küresel seviyede koronavirüs salgının hızlandığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın brifinginde, "Bazı ülkeler, ekonomilerini açınca ve sosyal yaşama dönünce artışla karşı karşıya kaldı. İnsanların büyük kısmı virüse karşı savunmasız kalıyor" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Ağır gerçek şu ki salgın henüz bitmedi. Bazı ülkelerin ilerleme kaydetmesine rağmen küresel seviyede salgın gelişimini hızlandırıyor" dedi
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