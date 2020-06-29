Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsten can kayıpları yarım milyonu geçti /29 Haziran 2020 15:56

Koronavirüsten can kayıpları yarım milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçtiğini açıkladı. Verilere göre can kayıpların üçte ikisi Avrupa ve ABD’de.

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ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 500 bini, kayıtlı vaka sayısı da 10 milyonu geçti. Vakaların dörtte birinin salgının hızla yayılmaya devam ettiği ABD'de olduğu belirtildi.

En fazla can kaybı da ABD'de.

Amerikalı uzmanların verilerine göre ABD'de 125 bin, ikinci sıradaki Brezilya'da 57 binden fazla kişi, üçüncü sıradaki İngiltere'de de 44 bin kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Brezilya'da kayıtlı vaka sayısının da Pazar günü itibariyle 1 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.  Vaka sayısı açısından Rusya üçüncü, Hindistan dördüncü, İngiltere de beşinci sırada.

Türkiye'deki son durum

John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre vaka sayısı açısından Türkiye de 14'üncü sırada. Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Pazar akşamı itibariyle vaka sayısı 197 bin 239, toplam can kaybı da 5 bin 97.
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