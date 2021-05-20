Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den mutant virüslere karşı rahatlatan 'aşı' açıklaması /20 Mayıs 2021 12:58

DSÖ'den mutant virüslere karşı rahatlatan 'aşı' açıklaması

Covid-19'da mutant virüslere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden rahatlatan bir açıklama geldi. DSÖ, onaylı koronavirüs aşılarının mutant virüsler karşısında da etkili olduğunu duyurdu.

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Dünyada mutant virüs tartışmaları sürerken, DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan bütün Koronavirüs aşılarının, Hindistan varyantı dahil olmak üzere, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, kurumun onayladığı tüm Koronavirüs aşılarının, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı. 

Kluge sözlerine, ülkelerin aşılama programları devam etse de uluslararası seyahat için henüz yeterince güvenliğin sağlanmadığını da ekledi. 
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