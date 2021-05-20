"İflas edenlere yardım derneği" buhran geçiriyor: Taleplere yetişemiyoruz

Yıldız, kendilerine ulaşan telefonlara geri dönüş yapmakta zorlandıklarını belirtti.







Salgın döneminde iflas ettiğini belirterek derneğe başvuranlar arasında ilk sırada restoran, lokanta ve eğlence sektörü işletmecilerinin olduğunu, ikinci sırada ise güzellik merkezleri, AVM’lerde bulunan butik işletmelerin yer aldığını belirten Yıldız şunları söyledi:





“Amacımız iflas edenlere yardımcı olmak, iş yönlendirmesi yapmak ve onları tekrardan hayata kazandırmaktı. Elimizdeki mevcut arkadaşları nasıl hayata kazandırabiliriz derken bu sefer pandemiden etkilenen esnafın geri dönüş sağlamasıyla büyük bir fırtınayla karşılaştık. Bizim imkanlarımız zaten kısıtlıydı. Mevcut üyelerimizin dışında üye sayımız arttı. Yardım talebinde bulunan insan sayısı arttı. Geride kalan son iki yılda telefonlarımız susmadı. Son dönemde de komple kapanmalardan dolayı insanlar dükkanlarını kapatıp gidiyor. İnsanlar arıyorlar, ‘Ağabey ben 300 bin lira masraf ettim dükkân açtım ama iflas ettim ne yapacağım’ diyor. Biz de imkanlarımız doğrultusunda yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz.”





Gazete Duvar’ın haberine göre, dernek olarak amaçlarının üye sayısını düşürmek olduğunu, 2019 yılında 2 bin olan üye sayısının bugün 5 bini geçtiğini belirten Tuncer Yıldız’a göre esnafın arka arkaya yaşadığı iflasların ardından derneğe yapılan başvuruların sayısı da arttı. Üye sayılarının artmasını istemediklerini ifade eden Yıldız, “Tam tersine çok üzülüyoruz ve imkanlarımız dahilinde geri dönüş yapamadığımız insanlar da oluyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





“İflas edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ayda binlerce insan iflas ediyor. Bize ulaşanların sayısı çok fazla. İflas edenler ‘ne yapacağım’ diye arıyor. Bankaya borcu varsa bu konularda yönlendirmeye çalışıyoruz. ‘Kira borcum var, mal sahibim pandemi döneminde yardımcı olmadı’ diyorlar. Devlet kira yardımı yaptı ama çok cüzi miktarlarda kaldı. Aylık 15 bin 20 bin lira kira borcu olan insanlar var. Çoğu ‘mal sahibi beni çıkarmak istiyor’ diyor. 'Bankaya borcum var, icra gelecek' diyorlar. Hukuki destek vermeye çalışıyoruz. Buhrana düşen insanlar bakıyor ki onurları zedeleniyor ve kötü yolları tercih ediyor. İnsanlar para bulamıyor, eşinin çocuklarının isteklerini karşılayamıyor ve ne yazık ki hayatlarına son veriyor.”