Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den salgınla mücadelede umutlandıran açıklama /11 Ağustos 2020 20:19

DSÖ'den salgınla mücadelede umutlandıran açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, giderek artan vaka sayıları ve can kaybına rağmen koronavirüs salgınını yenme konusunda umut olduğunu belirtti.

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DSÖ, dünya çapında en az 20 milyon kişiye bulaşan ve 730 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınına karşı harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını belirtti.

Salgını yenme konusunda hâlâ umut olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tüm bu istatistiklerin arkasında büyük bir acı ve ıstırap var. Kaybedilen her can önemli. Çoğunuzun kederli olduğunu ve bunun dünya için zor bir an olduğunu biliyorum. Ancak açık olmak istiyorum: Umut var ve salgını tersine çevirmek için asla geç değil” dedi.

Ghebreyesus, Yeni Zelanda ve Ruanda gibi salgını kontrol altına alan, yeni yerel vakalara da hızlı bir şekilde müdahale eden ülkeleri örnek vererek, “Mesajım oldukça açık: Virüsü zapt etmek, zapt etmek, zapt etmek. Virüsü etkin bir şekilde zapt edebilirsek, güvenli bir şekilde toplumları açabiliriz” dedi. 

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