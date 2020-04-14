Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den korkutan Türkiye açıklaması: Artış hala sürüyor /14 Nisan 2020 13:29

DSÖ'den korkutan Türkiye açıklaması: Artış hala sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da bazı ülkelerde korona virüsünün yayılma hızının yavaşladığını ancak İngiltere ve Türkiye'deki yeni vakaların hala arttığını duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüsü salgınına ilişkin son açıklamasında Türkiye’nin adını ‘Avrupa’da vaka sayılarının hâlâ yükseldiği ülkeler’ arasında gösterdi

‘İNGİLTERE VE TÜRKİYE'DE ARTIŞ SÜRÜYOR’
Açıklamada, “Avrupa’da karmaşık bir görüntü var” denildi; virüsün bazı ülkelerdeki yayılma hızının az da olsa azaldığı ancak İngiltere ve Türkiye’de hâlâ artış yaşandığı belirtildi.

‘VAKALARIN YÜZDE 90’I AVRUPA VE ABD’DE’
DSÖ açıklamasında, son dönemdeki vakaların yüzde 90’ının Avrupa ve ABD’den bildirildiği belirtildi; “Henüz zirve noktasını kesinlikle görmüş değiliz” denildi.

’12 AYDAN ÖNCE AŞI ZOR’
Açıklamada, aşı konusunda da “12 ay veya daha uzun bir süre daha aşı görmeyi beklememeliyiz” ifadeleri kullanıldı.
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