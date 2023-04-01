Samanyolu Haber /Gündem / Diktatörlük nedir?: Bilimsel raporu beğenmeyince siteyi yasakladılar /01 Nisan 2023 13:07

Diktatörlük nedir?: Bilimsel raporu beğenmeyince siteyi yasakladılar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) şehir ve bölge planlama bölümü, 6 Şubat depremlerinden sonra yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bildiri yayımlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine bölümün sitesi erişime engellendi. Tepkilerden sonra site yeniden erişime açıldı.

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İTÜ mimarlık fakültesi, şehir ve bölge planlama bölümü, parçası olduğu ‘Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin bildirisini 28 Mart’ta bölümün sitesinde yayımladı.

Bildiride, 6 Şubat depremlerinden sonra yayınlanan ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tepki gösterdi.



Açıklamada kararnamenin depremden dolayı ortaya çıkan barınma ihtiyacına hemen yanıt verme amacına sahip olduğu dile getirilirken, kararnamenin bu yanıyla şehir ve bölge planlama biliminin ve mesleğinin birikimlerini göz ardı ettiği belirtildi.

Ayrıca, kararnamenin orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Bildirinin ses getirmesinden sonra dün, bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından ‘hukuki veya teknik şartlar’ gereğince erişime engellendi.


Yaklaşık dört saat kapalı duran site, sosyal medyadaki tepkilerden sonra yeniden erişime açıldı.



İTÜ, konuyla ilgili açıklama yap(a)madı!
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