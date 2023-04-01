Diktatörlük nedir?: Bilimsel raporu beğenmeyince siteyi yasakladılar

















İTÜ mimarlık fakültesi, şehir ve bölge planlama bölümü, parçası olduğu ‘Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin bildirisini 28 Mart’ta bölümün sitesinde yayımladı.Bildiride, 6 Şubat depremlerinden sonra yayınlanan ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tepki gösterdi.Açıklamada kararnamenin depremden dolayı ortaya çıkan barınma ihtiyacına hemen yanıt verme amacına sahip olduğu dile getirilirken, kararnamenin bu yanıyla şehir ve bölge planlama biliminin ve mesleğinin birikimlerini göz ardı ettiği belirtildi.Ayrıca, kararnamenin orta ve uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı.Bildirinin ses getirmesinden sonra dün, bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından ‘hukuki veya teknik şartlar’ gereğince erişime engellendi.Yaklaşık dört saat kapalı duran site, sosyal medyadaki tepkilerden sonra yeniden erişime açıldı.