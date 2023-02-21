Samanyolu Haber /Gündem / Dün geceki 6.4'ten sonra 90 artçı deprem oldu /21 Şubat 2023 09:42

Dün geceki 6.4'ten sonra 90 artçı deprem oldu

Dün akşam Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından son durum paylaşıldı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada "En büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.  

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı. Son olarak AFAD, Hatay'da meydana gelen depremin ardından son durumu paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."

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