Dün geceki 6.4'ten sonra 90 artçı deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamada "En büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.







Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı. Son olarak AFAD, Hatay'da meydana gelen depremin ardından son durumu paylaştı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardındansarsıntı meydana gelmiştir. 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir."