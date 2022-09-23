Samanyolu Haber /Dünya / Dünya devinden Rusya'ya şok /23 Eylül 2022 16:19

Dünya devinden Rusya'ya şok

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Toyota, St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattı.

SHABER3.COM

Japon otomobil şirketi Toyota’nın Rusya'daki fabrikasını kapattığı bildirildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota'nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığı belirtildi.

Şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota'nın Rusya'daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.

‘RUSYA PAZARINDAN ÇEKİLMEDİ’
Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi.

Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota'nın Rusya pazarından çekilmediği ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığı belirtildi.
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