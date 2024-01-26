Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Gazetesi satıldı: "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz..." /26 Ocak 2024 09:43

Dünya Gazetesi satıldı: "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz..."

Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi olan Dünya Gazetesi satıldı. Gazetenin imtiyaz sahipliği Umut Güner'e devredildi.

SHABER3.COM

43 yıllık Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya satıldı. Bir süredir devam eden satış görüşmeleri sonuçlandı. Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent, Umut Güner'e devretti.

Gazete'nin eski imtiyaz sahibi Didem Demirkent, bir veda mesajı yayınladı. Okuyucularına "Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir" diyen Demirkent şu mesajı paylaştı:



"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Gazete konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Gazetenin açıklamasında "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.
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