



"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"





43 yıllık Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi Dünya satıldı. Bir süredir devam eden satış görüşmeleri sonuçlandı. Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent, Umut Güner'e devretti.Gazete'nin eski imtiyaz sahibi Didem Demirkent, bir veda mesajı yayınladı. Okuyucularına "Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir" diyen Demirkent şu mesajı paylaştı:Gazete konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Gazetenin açıklamasında "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.