Gazete'nin eski imtiyaz sahibi Didem Demirkent, bir veda mesajı yayınladı. Okuyucularına "Dünya gazetesi yeni sahibi kadar sizlere de emanettir" diyen Demirkent şu mesajı paylaştı:
"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"
Gazete konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Gazetenin açıklamasında "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.