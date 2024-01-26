Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkinde, sabah erken saatlerde, Türkay firmasına ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.



Olay yerine gelen Vali Meftun Dallı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.





KASTAMONU VALİSİ OLAY YERİNDE

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkinde, sabah erken saatlerde, Türkay firmasına ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş.





Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda, tedavi altındalar şu anda.





Otobüs kayarak yoldan çıkmış; arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" dedi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" ifadelerini kullandı.







