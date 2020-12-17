Dünya krizde, onların keyfi yerinde

Forbes dergisi, 2 bin 200 milyarderin servetindeki artışın "kriz ve salgın yılı" 2020'de 1,9 trilyon dolar arttığını kaydetti.





Milyarderlerin varlıkları 2020 yılında toplam 11,4 trilyon dolara yükseldi. Ultra zenginlerin serveti 31 Aralık 2019 tarihindeki 9,5 trilyon dolara kıyasla yüzde 20 arttı.





İLK SIRADA JEFF BEZOS VAR







600'dan fazla milyarder Amerikan vatandaşının varlıkları 560 milyar dolar artarak 4 trilyon dolara yükseldi. Elektrikil otomotiv devi Tesla'nın genel müdürü Alan Musk'ın serveti 110 milyar dolar artarak 137 milyar dolara geldi. Musk, dünyanın en zengin 3'üncü insanı oldu.





Dünyanın en zengini ise 182 milyar dolarla Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti 67,5 milyar dolar arttı.