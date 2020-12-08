"Dünya sadece bize ait değil" dedi ve...

Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinde ikamet eden Wen Junhong, 20 yıl önce sokakta yaralı halde bulduğu Pekinez türü bir köpeği evine aldı ve “nazik ve sessiz” anlamına gelen Wenjing ismini verdi. Fakat Wen, farklı köpekleri kurtarmaya devam etti ve şu an evini yaklaşık 1.500 sokak hayvanıyla paylaşıyor.







68 yaşındaki kadın sokak köpeklerini kazalardan köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar muhtemel tehlikelere karşı korumak için böyle bir yolu seçtiğini açıkladı.







"DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL, BÜTÜN CANLILARA SAYGI DUYMALIYIZ"







Wen, “Bu köpeklere bakmamız çok önemli. Dünya sadece bize ait değil, bütün canlılara saygı duymalıyız.” ifadelerini kullandı.





Diğer taraftan, Çin’de köpek sahipliği daha önce burjuva eğlencesi olarak görüldüğü için Komünist Çin'in kurucusu Mao'nun liderliğinde yasaklandı. Ancak günümüze kadar geçen yüz yıllık zaman diliminde ülkede evcil hayvanlarla ilgili görüşler çarpıcı bir şekilde değişti ve hayvan sahipliği arttı.





Hâlâ ulusal bir hayvan refahı kanununun olmadığı Çin'de "AnimalsAsia" isimli yardım kuruluşuna göre 10 milyonlarca başıboş köpek ve kedi var.







Bununla birlikte, kanun olmadığı için sokak hayvanları kısırlaştırılmıyor ve bu durum sorunu daha da kötüleştiriyor. Çin’de az sayıda bulunan hayvan kurtarma merkezleri mali dar boğazda.







1.300 KÖPEK, 100 KEDİ, 4 AT VE ONLARCA TAVŞAN İLE KUŞ...







Wen her gün düzenli olarak ön bahçesine terk edilmiş evcil ve sokak hayvanlarının bırakıldığını ve yaralı hayvanlara yardım etmesi için telefonla arandığını belirtti.





Adeta bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştığını belirten Wen, 1.300’den fazla köpeğin yanı sıra 100 kedi, 4 at, onlarca tavşan ve kuşla yaşadığını ifade etti.





GÜNDE 500 KG MAMA PİŞİRİYOR







Wen her sabah saat 04:00’te uyandığını ve hayvanlar için 500 kilogramdan fazla pirinç, et ve sebze pişirerek güne başladığını söyledi. Günde 20-30 varil hayvan dışkısı temizlediğini aktardı.





İki katlı evinin her odasında yan yana ve üst üste yığılmış kafesler var. Wen masrafları dairesini satarak elde ettiği gelirle, 60 bin yuana (yaklaşık 72 bin Türk lirası) varan kredilerle ve bir çevre teknisyeni olarak daha önceki kariyerinden elde ettiği emeklilik ve hayat birikimiyle karşıladığını söyledi.





Bununla birlikte sosyal medyada açılan "Chongqing Wen Teyze" isimli bir hesaptan zaman zaman bağış aldığını ifade etti.







"BEN DE ONLARI KÜÇÜCÜK KAFESLERDE TUTMAK İSTEMİYORUM, FAKAT..."





Wen, sosyal medyada ve basında çıkan haberlerin hayvanların durumuna dikkati çekeceğini ve onların sahiplendirilmesini kolaylaştıracağını umuyor. Ancak Wen hayvanların fotoğraflarını yayımladıktan sonra internette tepkiyle karşılaştığını ifade etti.





Sosyal medyada bir kişinin, "Böylesine küçük bir kafeste yaşamak, başıboş bir köpek olmaktan daha iyi değil." diye yazdığını ifade eden Wen, hayvanları kafeste tutmaya mecbur olduğunu, çünkü birbirlerine zarar verdiklerini söyledi.





Wen, "Bütün köpekler serbest bırakılırsa, savaşırlar. Bunun sonucunda ise birçok hayvan ölebilir. Ama elbette, hayvanlara tek başıma ilgilenmem oldukça zorlu ve mücadeleci bir iş. Ben onların sahiplenilip mutlu bir yuvaya sahip olmasını istiyorum.” diye konuştu.

