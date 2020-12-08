Vaka manipülasyonunu ortaya çıkarmıştı: Hastalar denek olarak kullanılıyor!

İddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine getiren Emir, Şehir Hastanesi yöneticilerinin internet üzerinden yaptıkları toplantılarda “28 bin hastaya baktık, hepsi çiçek gibi oldu” sözleriyle aynı tedavi yöntemini diğer hastanelere önerdiğini de iddia etti.







‘DSÖ LİTERATÜRÜNDE BULUNMUYOR’

CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde, “Tıbbi yönden birçok sakıncası bulunan algoritma, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) literatüründe bulunmazken, etik kurul onayları da alınmamıştır. Önerilen ilaçlar arasında etkinliği ve yan etkileri bilimsel açıdan tam olarak kanıtlanmamış hidroksiklorokin (klorokin), kolşisin bulunmaktadır” dedi. Emir, soru önergesinde şöyle dedi:





“DSÖ’nün, klorokin ilacının Covid-19 tedavisinde kullanımını durdurmasına ve Amerikan Gıda İlaç Dairesi’nin de (FDA) yan etkiler nedeniyle ilaçla ilgili onayını geri çekmesine karşın bu ilacın kullanımı ısrarla sürmektedir. Klorokin tedavisinin, içerisinde hekim bulunmayan filyasyon ekipleri tarafından, kalbe bağlı yan etkileri açısından yeterli değerlendirme yapılmaksızın uygulanması Covid-19 hastalarında kalbe bağlı komplikasyonların gelişmesine sebep olabilmektedir.”





‘HASTALAR ÜZERİNDE DENEY Mİ YAPILIYOR?’





“Tedavi protokolünün diğer kamu hastanelerinde de uygulanmasına yönelik baskı yapıldığı ve düzenlenen toplantılarda bazı hastane yöneticilerinin hiçbir bilimsel kanıt sunmadan ’28 bin hastaya baktık, hepsi çiçek gibi oldu’ gibi ifadeler kullandıkları iddia edilmektedir” ifadesini de kullanan Emir, önergesinde Sağlık Bakanı Koca’ya, “Hastalar üzerinde deney mi yapılmaktadır?” diye sordu.





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in daha önce de Meclis gündemine getirdiği iddiaya göre Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı makalede, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle “insan üzerinde deney” yapılarak suç işlendiğini açıklamıştı.





VAKA SAYISININ ONDA BİRİNİN AÇIKLANDIĞINI ORTAYA ÇIKARDI





CHP'li Murat Emir, geçtiğimiz ay ülkede açıklanan korona virüs vakalarının gerçeği yansıtmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın gizli verilerini yayınlayarak ortaya çıkarmıştı. Emir'in açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı hasta ve vaka ayrımı yaptıklarnı öne sürerek 30 binli gerçek rakamları açıklamak zorunda kalmıştı.