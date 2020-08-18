Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü en fazla yayan yaş gruplarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.
Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savunmasızların hastalanma riskini artırıyor." dedi.
777 BİN 459 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Dünya genelinde Covid-19 sebebiyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'a yakalanan 14 milyon 793 bin 398 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 479 bin 615 aktif vak'a bulunuyor.
Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler şöyle:
ABD: 5 milyon 612 bin 27
Brezilya: 3 milyon 363 bin 235
Hindistan: 2 milyon 701 bin 604
Rusya: 927 bin 745
Güney Afrika: 589 bin 886
Peru: 541 bin 493
Meksika: 525 bin 733
Kolombiya: 476 bin 660
Şili: 387 bin 502
İspanya: 382 bin 142
İran: 345 bin 450
İngiltere: 319 bin 197
Suudi Arabistan: 299 bin 914
Arjantin: 299 bin 126
Pakistan: 289 bin 832
Bangladeş: 279 bin 144
İtalya: 254 bin 235
Türkiye: 250 bin 542
Almanya: 226 bin 686
Fransa: 219 bin 29
Irak: 180 bin 133
Filipinler: 164 bin 474
Endonezya: 141 bin 370
Kanada: 122 bin 872
Katar: 115 bin 368
Kazakistan: 103 bin 300
Ekvador: 101 bin 751
Bolivya: 101 bin 223