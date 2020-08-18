Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü en fazla yayan yaş gruplarını açıkladı /18 Ağustos 2020 10:38

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü en fazla yayan yaş gruplarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) hangi yaş grupları tarafından daha fazla bulaştırıldığını duyurdu. DSÖ'nün açıklamasına göre Koronavirüs, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından daha fazla yayılıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.

Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savunmasızların hastalanma riskini artırıyor." dedi.

777 BİN 459 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Dünya genelinde Covid-19 sebebiyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 14 milyon 793 bin 398 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 479 bin 615 aktif vak'a bulunuyor.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler şöyle:

ABD: 5 milyon 612 bin 27

Brezilya: 3 milyon 363 bin 235

Hindistan: 2 milyon 701 bin 604

Rusya: 927 bin 745

Güney Afrika: 589 bin 886

Peru: 541 bin 493

Meksika: 525 bin 733

Kolombiya: 476 bin 660

Şili: 387 bin 502

İspanya: 382 bin 142

İran: 345 bin 450

İngiltere: 319 bin 197

Suudi Arabistan: 299 bin 914

Arjantin: 299 bin 126

Pakistan: 289 bin 832

Bangladeş: 279 bin 144

İtalya: 254 bin 235

Türkiye: 250 bin 542

Almanya: 226 bin 686

Fransa: 219 bin 29

Irak: 180 bin 133

Filipinler: 164 bin 474

Endonezya: 141 bin 370

Kanada: 122 bin 872

Katar: 115 bin 368

Kazakistan: 103 bin 300

Ekvador: 101 bin 751

Bolivya: 101 bin 223
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