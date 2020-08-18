Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ü en fazla yayan yaş gruplarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.





Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savunmasızların hastalanma riskini artırıyor." dedi.





777 BİN 459 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Dünya genelinde Covid-19 sebebiyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti.





