Dünya Sağlık Örgütü okulların durumuyla ilgili görüşünü açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, UNESCO ve UNICEF ile basın toplantısı düzenledi.





Salgının başlangıcından bu yana corona virüsünün çocukları nasıl etkilediğini anlamanın öncelikli bir konu olduğunu belirten Ghebreyesus, salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu söyledi.





DSÖ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre Ghebreyesus şunları söyledi:





* Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz.





* Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Covid-19’dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu biliyoruz.





VERİLERİ PAYLAŞTI





Corona virüsü vakalarının yüzde 10’undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin de yüzde 0,2’sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü aktaran Ghebreyesus, “Çocuklar ve ergenler arasında COVID-19 hastalığı ve ölüm riskini artıran faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” dedi.





“OKULLARI KAPATMA KARARI SON ÇARE OLMALIDIR”





“Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz” şeklinde konuşan Ghebreyesus, bir toplumdaki corona virüsü bulaşma riskini azaltmak için alınan önlemlerin okullardaki riski de azaltacağının altını çizdi.









Bazı ülkelerde okulların yeniden açıldığını, bazılarında ise hâlâ kapalı olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Çocuklar, gençler ve bir bütün olarak toplumlarımız üzerindeki yıkıcı sonuçlar göz önüne alındığında okulları kapatma kararı son çare olmalıdır” dedi.





Okullar kapatıldığı zaman uzaktan eğitim yoluyla eğitimin devamlılığının sağlanması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, okulların kapatılmasının ardından açılacağı zamana kadar bulaşı önlemek için tedbirler alınması gerektiğini belirterek “Çocukları okulda ve güvende tutmak tek başına okulların, yalnız hükümetin veya ailelerin işi değildir. Birlikte çalışmak hepimizin işidir” şeklinde konuştu.