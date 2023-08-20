Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü plaj Erdoğan'ın hemşehrisine verildi /20 Ağustos 2023 14:36

Dünyaca ünlü plaj Erdoğan'ın hemşehrisine verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz'in Babadağ’ın yakınında yer alan dünyaca ünlü Belcekız Plajı kiraya verildi.

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3 kilometre uzunluğundaki Belcekız Plajı, Kırtur Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kıran tarafından kiralandı. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Rizeli iş insanı Kıran'ın iktidara yakın bir isim olduğu konuşuluyor.

Kiralanan yerin sadece plaj olmadığı öğrenilirken, plajın önündeki yürüyüş yolları ve yeşil park alanlarının da kiralanan alan içinde olduğu belirtildi.

Kıran'ın sezon bitiminde bölgede çevre düzenlemesi yapacağı öğrenildi. Bu sezon plajın giriş ücreti bulunmazken, çevre düzenlemesi sonrasında plaja girişin ücretli olacağı belirtiliyor.

Babadağ’dan uçan yamaç paraşütlerinin ineceği alanın da kirayla kullandırılacağı iddia ediliyor. Böylece yamaç paraşütçüleri iniş için Kırtur’a bir bedel ödeyecek.
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