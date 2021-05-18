Dünya'dan Mars'a mikrop mu taşıdık?

Mars’ta keşifler devam ederken ABD’de yer alan Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christopher Manson, Mars’ta keşfedilen yaşamın NASA laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığını sorguladı. Weill Cornell Tıp Fakültesi’nde görevli olan Mason, böyle bir senaryonun, özel odalarda zorlu temizlik süreçlerinden geçen uzay aracı montajlarına rağmen gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.







NTV'nin aktardığı habere göre Manson, NASA'nın Mars gezgini Perseverance’ın hava filtreleri ve sıkı biyolojik prosedürlerle tamamen sterilize edilmiş odalarda inşa edildiğini ve tüm ekipmanın makineye eklenmeden önce temizlendiğini açıkladı.





Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde,vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir” dedi.







Bununla birlikte, Mason tarafından son zamanlarda yapılan iki çalışmada da, bazı organizmaların temizlik sürecinde ve Mars'a yapılan yolculukta nasıl hayatta kalabileceğinin yanı sıra, mikrobiyal türlerin uzayda ne kadar hızlı büyüyebileceği gösterildi.





En büyük riski jet tahrik laboratuvarı oluşturuyor





Mason, "Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu mikroplar için bir seçim sürecini tetikleyebilir ve onların Mars'taki bir yolculukta hayatta kalma şansı daha yüksek olabilir" diye yazdı.





NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların kanıtı bulunduğundan en büyük riski oluşturuyor.





'İleri kirlenme yaşanabilir'





Öte yandan Mason, eğer bu mikroplar Mars'ta ortaya çıkarsa, bunun araştırmacıların "ileri kirlenme" olarak adlandırdığı şeye neden olacağını, yani insanlığın kasıtlı veya kasıtsız olarak bir gezegenden diğerine mikrop götürebileceğini sözlerine ekledi. Mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında "hasara yol açabilecekleri" ve astronotların sağlığı için büyük tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.





Mars'tan örnek toplanmaya başlandı





Öte yandan Persevance, Şubat ayında Mars'a indi ve gezegende yaşamı gösterebilecek işaretler aramaya başladı. NASA, Mars'tan alınan tüm numunelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için ekstra önlemler aldığını söyledi. Ancak, bilim adamları, bulguların Mars kökenli olduğundan emin olmak için testlerin yapılması gerekebileceğinin farkında olduğunu söyledi.





Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan 'Perseverance' keşif aracı, iki metre uzunluğunda robotik bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda. Keşif aracı 18 Şubat’ta Mars’a iniş yapmıştı ve Mars’ta olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.