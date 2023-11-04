Dünyanın damında deprem: İlk belirlemelere göre 128 ölü

Yerel saatle 23.:47'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi 6,4 olarak açıkladı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 6,2'den 5,7'ye indirirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 5,6 olarak belirledi



Ülkede 2015 yılında meydana gelen iki depremde yaklaşık 9 bin kişi ölmüş bir milyondan fazla ev yıkılmış, kasabalar, asırlık tapınaklar ve diğer tarihi yerler enkaz haline dönmüştü.



Yetkililer, başkent Katmandu'nun yaklaşık 500 km batısındaki sarsıntıların merkez üssü olan dağlık bölge ile temas kuramamaları nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuyor.



Merkez üsse en yakın ilçenin nüfusunun 190 bin olduğu açıklanırken köylerin uzak dağ yamaçlarına dağınık bir şekilde kurulduğu bildrildi.



Polis memuru Namaraj Bhattarai, arama ve kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşmak için heyelan nedeniyle kapatılan yolları açması gerektiğini söyledi.



Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını denetlemek üzere cumartesi günü erken saatlerde 16 kişilik bir askeri sağlık ekibiyle birlikte bölgeye uçtuğu duyuruldu.