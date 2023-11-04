Kılıçdaroğlu’ndan sert sözler: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım

Altılı Masa’nın kuruluş amacını anlatan Kılıçdaroğlu, “İş cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık” dedi.



Seçim sonrasında parti içinde değişim tartışmalarının da başlamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, CHP’nin en büyük değişimi yaşayan parti olduğunu savundu:



“Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? “Bu CHP var ya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk.”



Kılıçdaroğlu’nun , “Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan, vefalı olacaksın. Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin” ifadeleri kullanması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerin delegelerin bir bölümü ve destekçileri alkışladı