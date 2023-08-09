Dünyanın en büyük izci kampı aşırı sıcaklar yüzünden tahliye edildi

Bazı ülke temsilcileri erken ayrıldı





Güney Kore'de gerçekleşen Dünya İzciler Toplantısı yaklaşan tropik fırtına nedeniyle iptal edildi.Fırtına öncesinde etkinliğe katılan 155 ülkeden 40 binden fazla gençte 35 dereceyi aşan aşırı sıcaklıklar nedeniyle rahatsızlıklar baş göstermişti.Kamp alanına gönderilen binden fazla otobüs gençlerin tahliyesine başladı.Güney Kore cumhurbaşkanı krizi yönetmeye yardımcı olmak için tatilini yarıda kesti.Dünya İzciler Toplantısı, başladığı günden itibaren hastalık ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu.Dünya İzci Hareketi Örgütü'nden Ahmed Alhendavi yaptığı açıklamada, "100 yılı aşkın süredir ilk kez bir Dünya İzci Toplantısı bu kadar çok zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı." dedi.Organizasyonun benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasına ve ardından fırtınaya denk gelmesini büyük talihsizlik olarak nitelendiren yetkililer, tahliye otobüslerinin salı günü yerel saatle sabah 9'da Saemangeum'dan çıktığını ve Seul çevresindeki Gyeonggi eyaleti de dahil olmak üzere iç bölgelere gençleri taşıdığını aktardı.Birleşik Krallık, Singapur ve ABD'den izci grupları etkinlikten yetersiz sağlık koşulları ve gıda kalitesi nedeniyle erken ayrılmıştı.Olayın ulusal utancını hafifletmek amacıyla, Güney Koreli bir milletvekili, yedi kişilik K-pop grubu BTS'nin üç üyesinin, mahsur kalanları eğlendirmek adına zorunlu askerlik hizmetlerinden ayrılmaları için orduya çağrıda bulundu.Vekil Sung Il-jong, Facebook sayfasında, bu "değerli konukların" artık boş olan programlarının "Kore kültürünün gücüyle" doldurulması gerektiğini yazdı.Kore medyası olayı "ulusal bir rezalet" olarak nitelendirdi.Hükümet yetkilileri ve organizatörler de hijyen alanında "eksiklikler" olduğunu kabul etti.