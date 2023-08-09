Antarktika'nın yeteri kadar soğuk olmaması ne anlama geliyor?

İngiltere’nin güneybatısındaki Exeter Üniversitesi’nde Buzulbilimci, Jeoloji Profesörü Martin Siegert liderliğindeki araştırma ekibi tarafından kaleme alınan makale, Antarktika'nın aşırı ısınan hava durumunu ele almak için daha hızlı harekete geçilmesi gerektiğini gösterdi.
Makalede, normal sıcaklıktan sapma açısından dünyadaki şimdiye kadarki en büyük sıcak hava dalgasının geçen yıl Antarktika'da meydana geldiğine dikkat çekilerek, bunun etkileri mercek altına alındı.
Profesör Martin Siegert ve ekibi genelde –50 derece civarında olan sıcaklıkların -10 dereceye kadar yükselmesini temel alarak, bu büyüklükte bir sıcak hava dalgasının diğer bölgeler için yaratacağı olumsuz etkiyi araştırdı.
Antarktika'nın iklimine ne oluyor?
Makaleye göre, Antarktika'nın batı ucu, özellikle yarımadası, çok büyük bir buz tabakası erimesi yaşıyor. Bu durum, doğu yakası zaman zaman buz kazanırken, önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca devasa deniz seviyesi yükselmeleri tehdidini ortaya çıkarıyor.
Antarktika’da deniz buzu, rekor yükseklikten şok edici miktarlara, şimdiye kadar görülenden çok daha düşük miktarlara inerken, Siegert, bu gelişme konusunda "Değişen Antarktika gezegenimiz için kötü bir haber" diyerek uyarıda bulundu.
Makaleye göre, bu eğilim bu şekilde devam ederse, kıyı şeritleri kaybolacak ve güneş ışığını yansıtan buzul kaybı nedeniyle küresel ısınma artacak.
Bu durum, bilim insanlarının uzun süredir izlediği ve şimdi daha da fazla endişe duyduğu bir konu.
Siegert ve ekibi, aşırı ısınmanın nedenleri ve bu olayların daha fazlasının fosil yakıtların yakılması sonucunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Antarktika'daki iklim değişikliği etkileri 'seyrek ve öngörülemez'
Bu çalışmayı yürütenler, atmosfer ve hava modelleri, deniz buzu, kara buzu ve buz rafları ile deniz ve kara biyolojisi gibi çok çeşitli konulardaki araştırma sonuçlarını sentezleme yoluna gitti.
Bir zamanlar küresel ısınmadan biraz korunmuş gibi görünen bir yerde iklim değişikliği aşırılıklarının daha da kötüleştiği tespit edildi.
Makaleyi kaleme alanlar, kıtanın "zaman içinde donmuş statik bir dev olmadığı" görüşünü dile getirirken, bunun yerine iklim değişikliğinin "gazabını ve aşırılıklarının" "ara sıra ve öngörülemez bir şekilde" hissedildiği sonucuna varıyor.
Makaleyi kaleme alan bilim insanlarından Leeds Üniversitesi'nde görevli Profesör Anna Hogg, çalışmalarının buz, okyanus ve hava arasındaki karmaşık ve bağlantılı değişiklikleri gösterdiğini belirterek, "Bir kez büyük bir değişiklik yaptıktan sonra, bunu tersine çevirmek gerçekten zor olabilir" diyerek görüşlerini özetledi