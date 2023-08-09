Şam, insani yardım koridoru süresini uzattı

BM: Yardım operasyonlarına devam etmeye hazırız

Birleşmiş Milletler de 2014 yılından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetkiyle Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için Türkiye'den Babül Hava (Cilvegözü) sınır kapısını kullanıyordu.

Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye'deki iki sınır kapısı üzerinden ülkenin kuzeyine yardım ulaştırmasına verdiği izni üç aylığına uzattı.Öte yandan, 6 Şubat depreminin ardından insani yardımlarla bağlantılı işlemlere imkan tanıyan ABD'nin Şam yönetimine yönelik yaptırım muafiyetinin süresi de bugün doldu.Washington, Suriye'nin kuzeyini de etkileyen 6 Şubat depreminin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti getirmişti.Keza depremin ardından Şam yönetimi de, BM'nin Türkiye'den iki sınır kapısını kullanarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım ulaştırmasına üç ay süreyle izin vermişti.Bu süre mayıs ayında yenilenirken şimdi de 13 Kasım'a kadar uzatıldı.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcülerinden Eri Kaneko, "Suriye Hükümeti'nin Babüsselam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Ceylanpınar) sınır kapılarını kullanma iznini 13 Kasım'a kadar uzatmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.Suriye'nin New York'taki Birleşmiş Milletler misyonu da sürenin uzatıldığını teyit etti.Deprem sonrası Washington ve Brüksel, Suriye'ye daha fazla insani yardımın girmesinin önünü açmak için yaptırımlardan muafiyet kararı aldı.İnsani yardımlar yaptırımlardan muaf olsa da, muafiyetler bazı banka ve şirketlerin Suriye ile iş yapmaktan çekinmesine neden olan tedbirlerin caydırıcı etkisiyle mücadele etmeyi amaçlıyordu.AB muafiyet süresini 24 Şubat'a kadar uzattı ancak ABD'nin "lisans" olarak bilinen yetkisinin süresi salı günü doldu.ABD Hazine Bakanlığı, depremden sonra yaptığı bir açıklama ile, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Suriye için deprem yardımıyla ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayımlandığını duyurmuştu.Hazine Bakanlığı'ndan bir sözcü, muafiyetin sonlanmasına ilişkin açıklamasında, "Bu, afet yardımı için mevcut insani yardım yetkilerini güçlendirmek ve depremden etkilenen Suriyelilerin acil yardıma erişimini sağlamak amacıyla verilen zamanı sınırlı bir yetkiydi." ifadelerini kullandı.Bakanlık sözcüsü, yardım kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını kolaylaştıran ABD yetkilerinin yürürlükte kalmaya devam ettiğini kaydetti.Ancak Rusya'nın vetosu ile 15 üyeli kurulun bu yetkiyi uzatma konusunda bir anlaşmaya varamaması üzerine temmuz ayında bu yetki sona erdi.Zira Rusya, BMGK'de yapılan ve Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasını sağlayan yardım misyonunun görev süresinin 9 ay süreyle uzatılmasını öngören karar tasarısını 11 Temmuz'da veto etti.Bundan birkaç gün sonra Şam yönetimi, BM'nin Babül Hava sınır kapısının altı ay daha kullanmaya devam edebileceğini bildirdi, ancak BM'nin "kabul edilemez iki koşul"la ilgili endişeleri nedeniyle yardım teslimatları henüz başlamadı.