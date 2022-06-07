Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en büyük yolcu uçağı paramparça olacak! İşte sebebi /07 Haziran 2022 12:53

Dünyanın en büyük yolcu uçağı paramparça olacak! İşte sebebi

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yakın zamanda üretim hattını kapattığı efsane uçağı A-380'lerden birini parçalama kararı aldı. Kararın arkasında ilginç bir neden yatarken, havacılık meraklıları alınan karar sebebiyle oldukça heyecanlı günler yaşıyor. Uçak mühendisi ve havacılık uzmanı Muhammed Yılmaz, şirketin bu kararıyla ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

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Günümüzde dünya üzerinde farklı tip ve modellerde çok sayıda uçak kullanılıyor. Onlarca farklı modelin içinden bazıları özellikleri ve tasarımlarıyla diğerlerinden sıyrılarak, sadece havacılık meraklılarının değil herkesin ilgisini üzerine çekiyor. Avrupalı uçak üreticisi Airbus tarafından üretilen A-380 tipi uçaklar da devasa boyutlara sahip olması sebebiyle en dikkat çekici olanlardan. Bu tipte uçaklara adeta bakan bir daha bakıyor. Çok yakın bir zamana kadar dünyanın en büyük uçağı denildiğinde akıllara iki çeşit model geliyordu. Kargo taşımacılığı anlamında dünyanın en büyük uçağı ANTONOV / AN-225 olarak kabul edilirken, yolcu taşımacılığı yapan en büyük yolcu uçağı ise Airbus tarafından üretilen A-380 tipi uçaklardı. Günümüzde AN-225 Ukrayna-Rusya savaşının en büyük kurbanlarından biri olarak göklere veda etti. Üretim hattı kapatılan AIRBUS / A-380 ise farklı hava yolu şirketlerinde uçmaya devam ediyor.


Dünyanın en büyük yolcu uçağı paramparça olacak İşte sebebi

Günümüzde dünyanın en büyük A-380 işleticisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcısı Emirates Hava Yolları olarak biliniyor. Şirketin filosunda 120’ye yakın A-380 bulunuyor. Emirates CEO'su Tim Clark, A-380'lerin tahmini emeklilik tarihi olarak "2030'ların ortalarını" işaret ediyor. Bu da Dubaili hava yolunun, filosundaki A-380'leri en az 10 yıl daha uçuracağı anlamına geliyor.

'BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI'

Yolcu taşımak amacıyla üretilmiş en büyük yolcu uçağı olan Airbus A-380 tipi uçaklar, büyük olmasının yanında işletme maliyetlerinin yüksek olmasıyla da dikkat çekiyor. Uçağın bakım ve işletme masraflarının çok yüksek olması hava yollarının devasa uçağa karşı ilgisini yitirmesine sebep olurken, uzmanlar şartlar ne olursa olsun A-380'lerin bir mühendislik harikası olduğunu vurguluyor. 
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