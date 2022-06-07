Almanya’da 5 yıldan fazla yaşayana ‘kalıcı ikamet izni’ planı

Almanya’da İçişleri Bakanlığı, bu yöndeki planına göre, çeşitli nedenlerle Almanya’da ‘Duldung’ statüsünde olan ve her an gönderilebilir durumdaki çoğunluğu mülteci konumundaki yabancılara kalıcı olma perspektifi sunulacak. Ancak bunun için en az 5 yıl Almanya’da kayıtlı olarak yaşamış olması gerekiyor. Almanca bilmesi ve devletten yardım almadan geçimini sağlaması şartı da aranıyor. Ayrıca suç işlemiş olanlar ve Almanya’ya girişte kimlikleriyle ilgili yanlış beyanda bulunanlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.





105 BİN YABANCI FAYDALANACAK

İçişleri Bakanlığı’nın planının hayata geçirilmesi durumunda Almanya’da yaklaşık 105 bin yabancının bundan faydalanabileceği belirtildi. Buna karşılık ise federal hükümet, bu durumda olup da suç işleyen veya toplum için tehdit oluşturan yabancıların daha kolay sınır dışı edilmesini istiyor. Konuyla ilgili planların eyalet yönetimleriyle de müzakere edileceğini belirtildi.