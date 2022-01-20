‘Dünyanın en havalı diktatörü’ Bukele’nin Ankara’da ne işi vardı?

Orta Amerika’nın küçük ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye bu hafta ilginç bir ziyaret gerçekleşti. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Bukele, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada son derece aktif bir isim. Türkiye’ye geldikten sonra attığı paylaştığı esprili selamlama tweeti de bunu doğruluyor: “Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar”!





Filistin asıllı karizmatik ve genç lider Nayib Bukele, iktidara geldiği 2019’dan bu yana ülkede çeşitli siyasi skandallarla gündeme geliyor. Müesses nizam adaylarına karşı girdiği yarışta ciddi bir oyla seçimden galip çıkan Bukele, sisteme ve kurumlara değil bana güvenin diyerek bütün ilgiyi kendinde toplamaya çalışıyor ve bunu başarıyor. Ülkede yapılan anketler, Bukele’ye olan halk desteğinin %95’lere ulaştığını gösteriyor.





Aslında Bukele’nin diğer populist ve otoriter liderler gibi tek bir amacı var: Bütün gücü kendi elinde toplayıp, ülkede denge fren mekanizmalarını ortadan kaldırmak. Bukele bu uğurda karşısına çıkan bütün engelleri de düşman ilan etmekten geri durmuyor. Medyayı susturuyor, sivil toplum kuruluşlarını marjinalize ediyor. Kendine sadık olanları atayıp, karşı gelenleri tasfiye ediyor. Bu yönleriyle Latin Amerika’da genç yasta iktidara gelen Hugo Chavez ya da Daniel Ortega gibi otoriter liderlere çok benziyor ve yine onlar gibi uzun yıllar iktidarda kalmak istediğinin sinyallerini güçlü bir şekilde veriyor.



